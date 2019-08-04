كنيسة العذراء في حلون تستضيف القس يسطس عريان

تستضيف كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بحلوان مقر المطرانية، القس يسطس عريان راعي كنيسة ابي سيفين والانبا رويس بحدائق المعادي، وذلك يوم الاربعاء الموافق 14 من أغسطس الجاري.



ويلقي القس يسطس، كلمة روحية على مسامع الشعب القبطي المشارك بالحضور، وذلك بحسب بيان النهضة الروحية لصوم العذراء الصادر عن مقر المطرانية مباشرة.



وتخضع المطرانية لرئاسة وتدبير نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم السيدة العذراء الذي يستمر لمدة 14 يومًا، لينتهي يوم 21 من الشهر نفسه.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية أو الأصوام غير الخلاصية، وتسمح الكنيسة خلاله بتناول المأكولات البحرية، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة، ويحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.