محافظ بورسعيد يتابع استعداد المجزر بالقابوطي الجديد لاستقبال الأضاحي

تفقد محافظ بورسعيد مجزر المحافظة بمنطقة القابوطي الجديد، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الأضاحي وتوقيع الكشف الطبي عليها قبل ذبحها، وقيام المجزر بالعمل على قدم وساق طوال الساعة لتلبية احتياجات الجزارين والمواطنين، من خلال تقديم خدمة الذبح قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك.



ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري والأطباء المسئولين عن المجازر بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولًا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات، وحسن معاملة المواطنين، مشددًا على استمرار حملات التفتيش المكثفة على اللحوم بمحال الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات بالاشتراك مع مديريتي الشئون الصحية والتموين، حفاظًا على السلامة العامة، منوهًا بأن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال تنمية الثروة الحيوانية.

