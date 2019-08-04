تخفيض اشتراك ورشة الموسيقى بنقابة الصحفيين بنسبة 50%
الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:03 م
الحسين عبيدطباعة
قرر مجلس نقابة الصحفيين دعم اشتراك ورشة الموسيقى التي تنظمها اللجنة الثقافية لآلات البيانو والعود والجيتار والكمان والإيقاع، وذلك بنسبة ٥٠٪ من قيمة الاشتراك لعضو النقابة والأبناء، ليصبح سعر الاشتراك الشهري ١٠٠ جنيه بدلا من ٢٠٠ جنيه.
وقالت النقابة: للحجز ولمزيد من المعلومات التواصل مع الزميل كفاح أحمد المشرف على النشاط الموسيقي باللجنة رقم تليفون 01012744302.
وقالت النقابة: للحجز ولمزيد من المعلومات التواصل مع الزميل كفاح أحمد المشرف على النشاط الموسيقي باللجنة رقم تليفون 01012744302.