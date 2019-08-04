تخفيض اشتراك ورشة الموسيقى بنقابة الصحفيين بنسبة 50%

قرر مجلس نقابة الصحفيين دعم اشتراك ورشة الموسيقى التي تنظمها اللجنة الثقافية لآلات البيانو والعود والجيتار والكمان والإيقاع، وذلك بنسبة ٥٠٪؜ من قيمة الاشتراك لعضو النقابة والأبناء، ليصبح سعر الاشتراك الشهري ١٠٠ جنيه بدلا من ٢٠٠ جنيه.



وقالت النقابة: للحجز ولمزيد من المعلومات التواصل مع الزميل كفاح أحمد المشرف على النشاط الموسيقي باللجنة رقم تليفون 01012744302.