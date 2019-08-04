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سياسي

تخفيض اشتراك ورشة الموسيقى بنقابة الصحفيين بنسبة 50%

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الحسين عبيد
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قرر مجلس نقابة الصحفيين دعم اشتراك ورشة الموسيقى التي تنظمها اللجنة الثقافية لآلات البيانو والعود والجيتار والكمان والإيقاع، وذلك بنسبة ٥٠٪؜ من قيمة الاشتراك لعضو النقابة والأبناء، ليصبح سعر الاشتراك الشهري ١٠٠ جنيه بدلا من ٢٠٠ جنيه.

وقالت النقابة: للحجز ولمزيد من المعلومات التواصل مع الزميل كفاح أحمد المشرف على النشاط الموسيقي باللجنة رقم تليفون 01012744302.
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