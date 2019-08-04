"الصحفيين" توفر فرص تدريب للمهندسين من أبناء الأعضاء

أعلنت نقابة الصحفيين عن موافقة مركز تحديث الصناعة، على توفير 50 فرصة تدريب لأبناء الصحفيين طلاب وخريجي كليات الهندسة فى كافة التخصصات.



وأوضحت النقابة، فى بيان لها، اليوم الأحد، أن مدة التدريب أسبوع ومن يجتاز الدورة التدريبية الأولى سيتم ترشيحه لدورة تدريبية متقدمة وذلك بدون سداد أي رسوم، موضحة أن تكلفة الدورة الواحدة تبلغ 4 آلاف جنيه.

