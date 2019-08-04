هيئة الوساطة والحوار بالجزائر تشكل لجنة حكماء للقيام بمهام استشارية

قررت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر، تشكيل لجنة حكماء تضم كل الشخصيات الوطنية التي وافقت على الانضمام للهيئة.



وقالت اللجنة- في بيان اليوم الأحد، عقب ثالث اجتماع لها منذ تشكيلها برئاسة منسقها كريم يونس- إن استحداث اللجنة جاء من أجل اللجنة للقيام بمهام استشارية تستعين بها الهيئة ولجانها المختلفة في أداء مهامها ولم تعلن الهيئة في بيانها عن أسماء أعضاء لجنة الحكماء.



وأكدت الهيئة، أنها تثمن كل مبادرات الحوار الوطني بمختلف التوجهات، وعلى رأسها تلك التي سبقت إنشاء الهيئة، وما انبثق عنها من "أرضيات" لحل الأزمة التي تعيشها البلاد..مشيرة إلى أن تلك "الأرضيات" ستكون عبارة عن خارطة طريق لها أساسية، تستعين بها في إعداد مسودة بعد الاستماع لكل فعاليات المجتمع خلال الأيام المقبلة.



وقالت الهيئة، إنها تعمل كوسيط للتقريب بين وجهات نظر مختلف الفاعلين أثناء المؤتمر الوطني خاصة فيما يتعلق بمشروعي قانون الانتخابات وقانون إنشاء السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.



وأشارت الهيئة إلى أنها ستعمل على تنظيم لقاءات حوار مع كل الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، معربة عن قبولها واستعدادها التام لاستقبال مختلف مقترحات الفاعلين في الحراك الشعبي بكل الولايات.

