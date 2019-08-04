محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد محافظ قنا عبدالحميد الهجان نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة نجاح بلغت 90.78%، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور صبري خالد.



وأشار المحافظ - في بيان اليوم الأحد - إلى أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام 14557 طالبا وطالبة، حضر منهم 13063، في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وحقق النجاح 11859 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 90.78%، ليصبح إجمالي نسبة نتيجة الدور الأول والثاني للشهادة الإعدادية 94.5%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح بلغت 87.5%، وكذلك اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 67.7%.

وأكد المحافظ أهمية التعليم لكونه من أهم مقومات تقدم الدول ورفعتها، لذا يجب الاهتمام به وتوفير كل الإمكانيات للطلاب، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتطوير العملية التعليمية، موجها التهنئة للناجحين من الطلاب، متمنيًا لهم دوام النجاح، مع ضرورة بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية.

