ضبط 88 قضية في حملات لمباحث التهرب الضريبي والأموال العامة

تمكنت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، خلال 24 ساعة من ضبط (84) قضية في مجال "الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي".



ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإداري، وتمكنت من ضبط (4) قضايا، وتم تحرير المحاضر اللازمة لأصحابها، وإحالتها إلى النيابات المختصة، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

