مباحث التموين تضبط 996 قضية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، بالتنسيق مع كل فروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق.



أسفرت جهود تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عن ضبط 996 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابات المختصة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.