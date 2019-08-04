انقطاع الكهرباء يوقف حركة القطارات في جاكرتا

تقطعت السبل بركاب القطارات في محطات السكك الحديدية بجاكرتا اليوم الأحد، بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في العاصمة الإندونيسية والعديد من المدن الأخرى في جزيرة جاوة.



وعلق مئات الأشخاص بعد توقف حركة القطارات، واضطرت هيئة النقل في جاكرتا لإجلاء الركاب من القطارات بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ قبل الظهر بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش).



وقالت شركة الكهرباء الحكومية، إن انقطاع التيار الكهربائي في نظام نقل غير محدد "أدى إلى فشل نقل التيار الكهربائي من الشرق إلى الغرب" الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار في جميع محطات الكهرباء في وسط وغرب جاوة.



وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة إن الشركة تقدر عودة التيار الكهربائي في جاكرتا في منتصف الليل تقريبا (1700 بتوقيت جرينتش) بعد الانقطاع الكبير للكهرباء في العاصمة والمناطق المحيطة.