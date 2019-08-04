فيديو.. ضبط شركات سياحة نصبت على المواطنين في تأشيرات السفر

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون والحفاظ على حالة الأمن الاجتماعي، تم رصد اضطلاع مجموعة من الشركات ومكاتب السياحة باستغلال التأشيرات الإلكترونية التي أصدرتها السعودية لبعض المواطنين المصريين، للمشاركة في الفعاليات المختلفة، التي تعقد بالمملكة من حفلات ومؤتمرات، وقيامها ببيع تلك التأشيرات للمواطنين، بالاتفاق مع بعض الشركات السياحية السعودية، وإيهامهم بإمكانية تخلفهم عن العودة للبلاد، والالتحاق بالعمل هناك، أو الانتظار لموسم الحج.



كما استغلت تلك البلاد نفاذ الحصة المخصصة للبلاد من التأشيرات المشار إليها واضطلاعها باستخدام التأشيرات المخصصة لدول أخرى، وتدوين أسماء الرعايا المصريين بها بجنسيات تلك الدول، الأمر الذي تم اكتشافه من جانب الخطوط الجوية السعودية، ورفضها سفر المصريين المذكورين، والذين بلغت أعدادهم حوالي 600 مواطن.



وأسفرت نتائج البحث والتحري عن قيام تلك الشركات باستغلال نفاذ الحصة المخصصة للبلاد من التأشيرات المشار إليها، واضطلاعها باستخدام التأشيرات المخصصة لدول أخري، وتدوين أسماء الرعايا المصريين بها بجنسيات تلك الدول، الأمر الذي تم اكتشافه من جانب الخطوط الجوية السعودية، ورفضها سفر المصريين المذكورين والذي بلغت أعدادهم حوالي 600 مواطن.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات، وضبط عدد من القائمين عليها، وتم إحالتهم إلي النيابة العامة للتحقيق.