السماح لعشرات المهاجرين غير الشرعيين بالرسو في مالطا

سمح لـ40 مهاجرًا على متن سفينة "آلان كردي" الإنسانية بالنزول في مالطا، بعد اتفاق حول توزيعهم على عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنته الحكومة المالطية.



وأكدت الحكومة في مالطا في وقت متأخر مساء السبت موافقتها على نزول المهاجرين بعد محادثات خصوصًا مع الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية بشأن توزيعهم "على عدد من الدول الأوروبية"، علمًا بأنه لن يبقى أي من المهاجرين الأربعين في مالطا.



وكما في حالات سابقة، لم يصرح للسفينة "آلان كردي" بدخول المياه الإقليمية المالطية، بل سيكلف خفر سواحل مالطا بنقل المهاجرين من المياه الدولية ثم التوجه بهم إلى فاليتا.



هذا، ولم تحدد حكومة مالطا الدول التي التزمت باستقبال المهاجرين، إلا أن البرتغال أعلنت استعدادها لاستقبال خمسة مهاجرين، كما أكدت لشبونة أن ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ على استعداد لاستقبال عدد من المهاجرين الموجودين على متن سفينة "آلان كردي".



وقررت الحكومة في إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي لم يبد تضامنًا حتى الآن في هذا المجال.