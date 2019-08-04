فورد تستدعي 44333 سيارة إكسبلورر في الصين

بدأت شركة فورد موتور "الصين" في استدعاء ما إجمالييه 44333 سيارة إكسبلورر مستوردة؛ بسبب وجود مشكلة في التصميم، وفقًا لمنظم السوق الصيني.



وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لمصلحة الدولة لتنظيم السوق أن الاستدعاء، الذي بدأ من أول أغسطس، يتضمن بعض السيارات المستوردة من طراز إكسبلورر أنتجت في الفترة بين 22 نوفمبر عام 2012 و24 يناير عام 2017.



ونظرًا للتصميم المعيب، قد يتم تقليل قدرة التحكم في توجيه السيارات المتضررة عندما يعمل نظام التعليق الخلفي تحت حمولة عالية، ما يشكل مخاطر على السلامة، وقالت الشركة إنها ستقوم باستبدال الأجزاء المعيبة مجانًا.