الكتالوني يمنح نيمار الأمل بشأن ضمه هذا الصيف

أعطى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أملًا كبيرًا للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بشأن ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ولا تزال أنباء عودة البرازيلي المحتملة إلى كامب نو هذا الصيف تسيطر على الصحافة الأوروبية والمواقع الرياضية العالمية، حيث أعلن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أنه يريد العودة إلى النادي الكتالوني، حيث تألق وحصد الألقاب وشعر بالراحة والسعادة.



نجم السليساو كان قد غادر كتالونيا في عام 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده آنذاك، والتي بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه لم يستطع التأقلم في باريس وتوترت العلاقة بينه وبين إدارة النادي الباريسي، التي ضاقت ذرعًا بسلوك المشاهير من نجومها!



وخلال تقديم جونيور فيربو كلاعب جديد لنادي برشلونة، قال بارتوميو في تصريحات نقلتها شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "هناك عدة أسابيع حتى ينتهي الميركاتو الصيفي، وستظل هناك مشتريات أخرى. نحن لا نغلق الباب أمام أي شخص".