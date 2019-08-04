برشلونة: لا نغلق الباب أمام أي شخص

أثار جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الجدل بتصريح جديد له خلال تقديمه الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق مؤخرًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وخلال المؤتمر العالمي لروابط المشجعين البرشلونيين، قدم بارتوميو لاعبيه الجدد، وهم: فرينكي دي يونج، نيتو، أنطوان جريزمان وجونيور فيربو، وواجي.



وقال رئيس برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدينا فريق قوي وطموح يقوده ميسي اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم".



وأضاف: "لا يزال السوق مفتوحًا، ونحن لا نغلق الباب أمام أي شخص، وقد يكون هناك بعض التعاقدات الأخرى".



يذكر أن البرازيلي نيمار داسيلفا يريد الخروج من باريس سان جيرمان، حسب عدة تقارير، والوجهة المفضلة له هي برشلونة. حتى الآن، ليس هناك عرض رسمي من النادي الكتالوني، لكنهم يدرسون الخيارات، بينما يستمر نيمار في إظهار رغبته في الرحيل.