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عالم

الجزائر تشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية.. الثلاثاء

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:58 م
جريدة الدستور
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تشارك الجزائر في المؤتمر السنوي العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية يومي 6 و7 أغسطس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا.

وقال بيان لمجلس الأمة الجزائري اليوم الأحد، إن الوفد الجزائري سيضم نوابًا من غرفتي البرلمان "مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني" يرأسه رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل.

وأضاف البيان، أن هذه الدورة ستعقد بعنوان "2019 سنة اللاجئين والعائدين والمشردين في الداخل: نحو حلول دائمة للتشريد القسري في إفريقيا"، وهو المحور الذي اختاره الاتحاد الإفريقي كشعار رسمي لهذا العام خلال القمة الإفريقية الـ 32 المنعقدة بأديس أبابا في فبراير الماضي.

يذكر أن المؤتمر العاشر سيشارك فيه رؤساء المجالس الوطنية مجالس الشيوخ للدول الأعضاء في البرلمان الإفريقي ورؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر قضايا: المهاجرون واللاجئون ومشردو الداخل في إفريقيا: جهود الدول، التحديات والمبادرات، إلى جانب موضوع استراتيجيات الوقاية من التشريد القسري: الوقاية من الصراعات وحلها والتأقلم مع التغيير المناخي في إفريقيا وكيفية تجسيد منطقة التبادل الحر في إفريقيا".
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