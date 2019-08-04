إصابة 4 أشخاص في تفجير إرهابي بالحسكة شمال شرقي سوريا

أُصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، بجروح نتيجة تفجير إرهابيين دراجة نارية في حي المشيرفة بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، أن إرهابيين فجروا دراجة نارية مفخخة في حي النشوة الغربية عند الشارع المؤدي إلى سوق بيع المواشي وتجمع سيارات الأهالي القادمين من ريف المدينة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل 7 سنوات، حالته حرجة، مضيفة أنه تم نقلهم إلى مستشفى الحكمة الخاص وتقديم الإسعافات والتداخلات العلاجية اللازمة لهم.



كما فجر إرهابيون دراجة مفخخة أخرى بجوار سوق الهال في حي المشيرفة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان.