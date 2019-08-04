رحيل جان بول دريو مؤسس فريق "دامس"

أعلن فريق "دامس" المشارك في بطولات سباقات سيارات المقعد الأحادي، الأحد، وفاة مؤسسه جان بول دريو الذي ساهم في إطلاق مسيرة العديد من السائقين بعد صراع مرير مع المرض.



ونشر فريق "دامس" بيانًا جاء فيه: "بحزن شديد نعلن وفاة جان-بول دريو مؤسس ومالك الفريق، في سن الـ68 عامًا. خسر جان بول للأسف صراعه الطويل مع المرض".



وتابع: "منذ انشاء الفريق عام 1988، فاز جان بول دريو ودامس بـ13 لقبًا للسائقين وبـ12 لقبا للصانعين، وحققا معًا ما لا يقل عن 147 فوزا في فورمولا 3000، فورمولا رينو 3.5 ليترات، سلسلة سباقات جي بي3 وجي بي2 وفورمولا2 وفورمولا إي"، مضيفًا "بفضل جان بول، تمكن العديد من السائقين الشبان من الوصول الى الفورمولا واحد".



وأسس دريو فريق "دامس" مع السائق السابق للفورمولا واحد الفرنسي رينيه آرنو، ليعود ويؤسس مع مواطنه بطل العالم اربع مرات ألن بروست حظيرة رينو.إي دامس للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا.إي المخصصة للسيارات الكهربائية مائة بالمائة.



ويدين العديد من السائقين الفرنسيين للراحل دريو، الذي ساهم في ترفيعهم إلى الفئة الأولى على غرار كل من أوليفيه بانيس، سيباستيان بورديه، رومين جروجان وبيار جاسلي.