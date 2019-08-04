الصين بصدد تركيب المزيد من المصاعد الكهربائية للمعاقين

دعا الاتحاد الصيني للمعاقين إلى مواصلة تحسين إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص المعاقين، مشددا على ضرورة الحاجة إلى تركيب المزيد من المصاعد الكهربائية.



وتم إطلاق برنامج خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين مؤخرا لدفع تركيب المزيد من المصاعد في المباني السكنية القديمة.



وبحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد، فإن هناك حاليا 85 مليون صيني معاق بالإضافة إلى أكثر من 40 مليون مسن يعاني من إعاقة وظيفية. وشكل عدم وجود مصاعد مصاعب كبيرة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في مبان مؤلفة من عدة طوابق.



وتخطط الصين لدعم تركيب مصاعد وتطوير بيئة خالية من العوائق، بحسب تقرير عمل حكومي كُشف النقاب عنه خلال الدورة التشريعية الوطنية السنوية في مارس.