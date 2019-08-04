مصري بالبحرين: مشروعات البنية التحتية بمصر سهلت حركة السياحة

قال سيد سعود، مصري مقيم في البحرين، إنه زار العديد من الأماكن السياحية في مصر خلال إجازة هذا العام منها مدينة الأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ وقناة السويس والإسكندرية ومرسى مطروح التى تتميز بشواطئها الخلابة والتى لا يوجد مثلها في العالم.



وأضاف خلال تصريحات له أن الشعب المصري كريم والإنسان المصري المحب لبلده هو أمل مصر في تحقيق مستقبل باهر، ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية التى أنشأتها الدولة سهلت الانتقال وحركة السياحة من مكان إلى آخر مؤكدًا انه لا يوجد مكان مثل مصر.



وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد دعت كافة المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في حملة "No place like home.. مفيش زي مصر" التي أطلقتها الوازرة مع أبناء المصريين بالخارج خلال زيارتها الأخيرة لكندا.