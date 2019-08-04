ضبط عاطلين بتهمة ترويج مخدرات في الجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في ضبط عاطلين، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما فرشين من مخدر الحشيش.



توصلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة.



وبإعداد كمين للمتهمين، تم القبض عليهما وبحوزتهما فرشين من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات لترويجها على عملائهما.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

