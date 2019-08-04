أمير مكة: 1.6 مليون حاج وصلوا حتى الآن لأداء فريضة الحج

أعلن مستشار خادم الحرمین الشریفین، رئیس اللجنة المركزیة للحج، أمیر منطقة مكة الأمیر خالد الفیصل بن عبدالعزیز آل سعود، الیوم الأحد وصول 1.6ملیون حاج حتى الآن لأداء فریضة الحج ھذا العام.



وأضاف الأمیر خالد الفیصل، في مؤتمر صحفي، أن السعودیة تفتح أبوابھا دائمًا لاستقبال الحجاج من أي مكان دون تمییز، مشیرًا إلى أن ھناك 350 ألف شخص یعملون في خدمة حجاج بیت الله من القطاعات السعودیة كافة.



وذكر أنه تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا یحملون تصاریح الحج، مشیرًا إلى أنه تم القبض على 15 شخصًا كانوا یحاولون إدخال الحجاج بطریقة مخالفة.