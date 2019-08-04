الإحصاء: ناتج القطاع الخاص يتخطى 854 مليار جنيه خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ناتج القطاع الخاص سجل ارتفاعًا ملحوظًا إلى حدود 854.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019 مقابل 707.9 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء إلى أن ناتج القطاع العام ارتفع أيضًا إلى 380.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018-2019 مقارنة بحوالي 322.3 مليار جنيه خلال الربع نفسه من عام 2017-2018.

