الكتالوني يرحب بالوافدين الجدد للفريق

قدم جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الوافدين الجدد اليوم الأحد، لأعضاء الفريق الكتالوني، وقد وجه هؤلاء اللاعبون رسائل خاصة للجماهير.



وتعاقد برشلونة حتى الآن مع 4 لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من فرينكي دي يونج، والحارس نوربيرتو نيتو، وأنطوان جريزمان وجونيور فيربو، بينما تم تصعيد موسى واجيه من فريق الرديف.



وقال أنطوان جريزمان خلال التقديم: “صباح الخير للجميع، إنه صباح بالنسبة لي.. إنه لشرف وفخر لي أن أكون هنا مرتديًا شعار هذا النادي، سأبذل قصارى جهدي لأجعلكم فخورين بالرقم 17 وآمل أن نستمتع داخل وخارج الملعب، شكرًا جزيلًا".



بينما قال فرينكي دي يونج باللغة الإسبانية التي بدأ تعلمها في الأسابيع الماضية: "مرحبًا بالجميع، شكرًا لكم على الترحيب، أنا سعيد للغاية وسعيدٌ لوجودي هنا وأريد أن أبدأ الموسم بأسرع وقت، شُكرًا".



وقال جونيور فيربو المنضم حديثًا للفريق الكتالوني: "مرحبًا بالجميع، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا مع هؤلاء اللاعبين العظماء ولا شيء أكثر، آمل أن نفعل أشياء لطيفة معًا، شكرًا جزيلًا".