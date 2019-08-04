السياح الصينيون ينفقون 130 مليار دولار بالخارج في 2018

ذكر تقرير نشرته أكاديمية السياحة الصينية، أن السياح الصينيين قاموا بـ149 مليون رحلة خارجية في 2018، حيث بلغ إجمالي النفقات 130 مليار دولار أمريكي.



وتمثل هذه البيانات زيادة بنسبة 14.7 و13 في المائة على أساس سنوي على التوالي.



وذكرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن عدد المسافرين في العالم سيتجاوز 1.8 مليار بحلول 2030. وتعتبر الصين الأسرع نموا في سوق السياحة في العالم وستقوم بدور أساسي في تنمية هذا القطاع.



وذكر التقرير أن سوق السياحة المحلي يزدهر أيضًا، وفي النصف الأول من هذا العام، بلغ دخل السياحة المحلية في الصين 2.78 تريليون يوان "حوالي 402 مليار دولار"، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.



وتوقعت الأكاديمية أن يزيد دخل السياحة المحلية بنسبة عشرة في المائة، ليصل إلى 5.6 تريليون يوان في 2019.