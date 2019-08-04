موجة حرارة تضرب اليونان ومخاوف من نشوب حرائق

بلغت آخر موجة حرارة تضرب اليونان، خلال الـ24 ساعة الماضية، ذروتها، حيث ارتفعت الحرارة إلى 42 درجة مئوية، في بعض أجزاء البلاد.



ووفقًا لآخر التنبؤات الجوية من هيئة الأنواء الجوية بالمرصد الوطني في أثينا، فقد بلغت درجة الحرارة ما بين 41 و42 درجة مئوية في ثيسالي، وبين 40 و41 في الأقسام الشمالية وشرقي وسط البلاد، وبين 37 و39 درجة في بيلوبونيسي وأتيسا شرقي البلاد.



وجاء في بيان نشرته هيئة الأنواء الجوية، يوم الخميس، أن "الظروف الجوية ملائمة لانتقال هواء حار من إفريقيا إلى منطقتنا، ما ينجم عنه درجات حرارة عالية جدا".



وتسببت موجة الحرارة العالية هذه بإثارة مخاوف من مخاطر عالية لنشوب حرائق وانتشارها، وفقا لتحذير من هيئة الأنواء الجوية.



واشتعلت حرائق غابات بمناطق أحراش في لوفروس، بمحافظة أولمبيا القديمة، حسبما أعلنت فرق إطفاء ظهر السبت.



وفي وقت سابق، تم احتواء 3 حرائق، حدثت بالتزامن تقريبا في ضاحية اسبروبيرجوس، في أثينا.