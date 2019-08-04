بارتوميو: برشلونة هو النادي الأكبر في العالم

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، أن ناديه أكبر ناد على هذا الكوكب، وأعرب عن سعادته العارمة بعد اتمام صفقة اللاعب جونيور فيربو، الذي نجح في ضمه للنادي البرشلوني.



وانتقل فيربو إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو كإضافات، كما وضع النادي الكتالوني في عقده 200 مليون كشرط جزائي، مع العلم أن اللاعب اجتاز الكشوفات الطبية صباح اليوم، بنجاح.



وتحدث بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة"ماركا" الإسبانية قائلًا: "نحن العلامة التجارية الرياضية الرائدة على هذا الكوكب، نحن نادٍ عصري ونحاول أن نحافظ على هويتنا، نحن نروج للقيم ونريد توفير الرفاهية من خلال الرياضة ونقدم كل شيء للأطفال، برشلونة مؤسسة شعبية ونحن مخلصون لجوهرنا".



وعن الفشل الأوروبي في السنوات الأخيرة: "لدينا تحد وهو متمثل في مواصلة أفضل عصر للنجاح في تاريخنا، نريد الفوز بكل شيء وهذا هو السبب وراء تعزيزنا أكثر، لدينا فريق غير عادي".