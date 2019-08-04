التحقيق مع مدرس إخواني بتهمة حيازة تأشيرة حج مزورة

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع إخواني متهم بتزوير أوراق خاصة بالحج.



وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط "خ. م" مدرس إخواني، في المطار، أثناء محاولته السفر للسعودية لأداء فريضة الحج بتأشيرة إلكترونية مزورة خاصة بمهرجان جدة للسياحة.



واعترف المتهم خلال التحقيقات أنه حصل على التأشيرة من الإخوانی "م. ع" يعمل بالسياحة، نظير مبلغ مالى 28 ألف جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم ۱۱۲۰۲ ۲۰۱۹ جنح النزهة.



وطالبت النيابة استكمال باقي التحريات والاستعلام عن المكتب الذي حصل منه على التأشيرة وكيفية تزوير تلك الأوراق.