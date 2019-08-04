الوزراء: 75% من سكان مصر تحت سن الأربعين

أكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المهندس زياد عبدالتواب، أن مصر تحركت فى مجال الإصلاح الاقتصادى، وبدأت آثاره فى الظهور، لافتًا إلى أن قضية الانفجار السكانى الذى تحدث عنه الرئيس فى مناسبات متعددة أحد عوائق التنمية فى مصر.



وأضاف خلال كلمته في ورشة العمل الثانية التى عقدت بمقر الوزارة لحل القضية السكانية على مستوى المحليات من خلال مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان في محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية أن 75% من عدد سكان مصر تحت سن الأربعين وهو ما يمثل قوة عمل إيجابية يحتاج تفعيلها إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.



وشدد عبدالتواب على ضرورة رفع الواقع الذى تعيشه المجتمعات المحلية على خرائط تنموية وعمل مؤشرات مقارنة بين المناطق المختلفة لسد الفجوات التنموية بين المحافظات مع ضرورة تجميع كل الجهود التنموية فى إتجاه واحد للوصول الى مجتمع للرفاهة.