الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

السيسي يوجه بالتحول من "التجميع" إلى التصنيع و"توطين" صناعة النقل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من "التجميع" إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددًا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير النقل، وعبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير النقل عرض - خلال الاجتماع - جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف "توطين" صناعة النقل في مصر، وزيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير "المزلقانات" ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب، ونقل البضائع وتوليد القوى.

كما وجه السيسي بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أية تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

منذ حوالي 12 ساعة

ارتفاع عدد ضحايا حادث تكساس لـ 20 قتيلًا و26 جريحًا

منذ حوالي 5 ساعات

أثري يكشف أسرار التوابيت الذهبية للملك توت عنخ آمون

منذ حوالي 3 ساعات

التحقيق مع بشير التابعي لاتهامه بدهس مواطن أسفل سيارته في التجمع

ads

الصور

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

ستوديو

استشاري تنمية: الاستثمار في العامل البشري ليس مؤقتا (فيديو)

"الأورمان": ننسق مع الجمعيات الخيرية لتطوير القرى في إطار مبادرة "حياة كريمة"

السيسي يوجه بمواصلة جهود توطين صناعة النقل في مصر

غدًا.. عرض مسرحية "مترو" على مسرح ملك

رياضة

استقالة جماعية للاتحاد السوري لكرة القدم

كين إلى إيفرتون قادمًا من يوفنتوس

مصطفى عسل يحتفظ بلقب بطولة العالم لناشئي الاسكواش

جرين يوقع مع جولدن ستايت لأربع سنوات

الرئيس نيوز

اختتام التدريب البحرى المصرى الأمريكى «تحية النسر - استجابة النسر 2019»

مصر وأمريكا توقعان 4 اتفاقيات منح فى مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم

السودان.. تفاصيل توقيع الإعلان الدستوري والأجندة الزمنية

خاص| ارتفاع الفائض الأولي في الموازنة المنتهية 102 مليار جنيه

منوعات

الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

موجة حرارة تضرب اليونان

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

كشكول

تعليم الإسماعيلية يكرم "رحمي" لدوره في تطوير مدرسة عزبة الصفيح

"المحرصاوي" لعمداء الكليات الجدد: الطلاب أمانة في أعناقنا

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بمدن الأزهر الجامعية 2019

تعرف على موعد فتح باب التحويلات بـ"حاسبات وعلوم بيانات" الإسكندرية

إسلام سياسي

الثقوب السوداء تلتهم الإخوان وموجة الانشقاقات تكشف اهتراء الجماعة من الداخل

20 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

دراسة أوروبية: فرنسا ما زالت تعاني من تهديدات العائدين من داعش

قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان ويدخل حقبة جديدة


زيت وسكر

ننشر نسب الاشتراكات فى التأمين الصحى الشامل الجديد

“الطفولة والأمومة”: أكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة  من انشطة حملة ” احميها من الختان”

مزايا يمنحها قانون الخدمة المدنية لذوي الإعاقة (انفوجراف)

تفاصيل خطة “الإسكان” لترشيد استهلاك مياه الشرب

مقالات الرأي
نرمين يسر
الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
المزيد

الثقافة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. الثقافة تنجح فى حيازة مكتبة "المستشرق"

"نصوص وتقاطعات" تجمع طارق إمام مع عماد فؤاد بالإسكندرية

دار الكتب تنظم دورة للتعامل مع أحبار المخطوطات الأثرية

برنامج ثقافى وفنى بمحافظة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك