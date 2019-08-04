السيسي يوجه بالتحول من "التجميع" إلى التصنيع و"توطين" صناعة النقل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود الجارية للتحول من "التجميع" إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددًا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير النقل، وعبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير النقل عرض - خلال الاجتماع - جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف "توطين" صناعة النقل في مصر، وزيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير "المزلقانات" ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب، ونقل البضائع وتوليد القوى.



كما وجه السيسي بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أية تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين.