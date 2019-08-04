تأييد قرار لجنة الأحزاب بوقف تأسيس حزب الصف المصري

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الأحد، بقبول طعن لجنة الأحزاب السياسية، وتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري.



واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبدالعاطي محمد حسن.



وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي، رفض الإخطار المقدم من محمد عبدالعاطي بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملًا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.