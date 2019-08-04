رالي فنلندا: تاناك يفوز ويعزز صدارته للبطولة

عزّز سائق تويوتا أوت تاناك صدارته لبطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي" إلى 22 نقطة أمام سيباستيان أوجييه بعد تحقيقه الفوز الثاني له على التوالي برالي فنلندا.



خسر تاناك الصدارة ضمن مراحل يوم الجمعة لصالح زميله ياري ماتي لاتفالا، لكنّها تبادلاها ضمن مجريات السبت التنافسية التي فصلت فيها 2.6 ثانية فقط بين رباعي الصدارة.



ونجح تاناك في النهاية بالابتعاد في الأمام بعد الدراما التي واجهت كلّا من لاتفالا وكريس ميك، مسجّلًا أقصى عدد من النقاط والذي بلغ 30 نقطة مع فوزه بالباور ستيج أمام غريمه تييري نوفيل.



المركز الثاني كان من نصيب إسابيكا لابي الذي فاز بمرحتلين وتقدّم على لاتفالا بفارق 7.6 ثانية.



أندرياس ميكيلسن كان أفضل سائقي هيونداي في المركز الرابع بعد فوزه بالمعركة التي جمعته ببطل العالم ستّ مرّات أوجييه.



نوفيل حلّ سادسًا خلف أوجييه مستفيدًا من المشاكل التي تعرض لها برين.



