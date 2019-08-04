نقابة الصحفيين تبحث قضايا القيد وتشكيل اللجنة برئاسة خالد ميري

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة النقيب ضياء رشوان، تشكيل لجنة القيد برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، وتضم كلا من هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ.



وفي السياق ذاته، قبلت لجنة القيد تظلم 4 زملاء للانضمام لجدول تحت التمرين، ودعا النقيب كلا من أيمن عبد المجيد وحماد الرمحي، ممثلى النقابة في لجنة القيد الاستئنافي، لدراسة القضايا ومناقشتها مع لجنة القيد قبل حضور الجلسات واستطلاع رأي المجلس والنقيب قبل اتخاذ القرار النهائي.



وقرر المجلس تجديد صرف الإعانة الشهرية لصحفيي الصحف الحزبية المتعطلة لمدة 3 شهور لحين حل المشكلة، مع تنقيح هذه الأسماء.



من جانبه، قال هشام يونس أمين صندوق النقابة، في تصريحات له، إنه استعرض الوضع المالي قائلا إن بالصندوق 15 مليون جنيه فقط، ويتم صرف 3.3 مليون جنيه شهريا على المعاشات بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 300 جنيه، محذرا من أن استمرار الإنفاق من ميزانية النقابة على المعاشات فقط، دون احتساب الأنشطة الأخرى سيتسبب في عجز بقيمة مليون ونصف المليون جنيه بنهاية العام.