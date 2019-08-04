جرين يوقع مع جولدن ستايت لأربع سنوات

جدد درايموند جرين عقده مع ناديه جولدن ستايت ووريرز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة لأربع سنوات إضافية ليبقى في صفوفه حتى عام 2024 كما أعلن مدير أعماله لشبكة "إي أس بي ان".



وكان يمكن للاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن يصبح لاعبًا حرًا اعتبارا من يوليو 2020، لكن ريتش بول مدير أعماله أكد أن موكله سيبقى في صفوف ووريرز.



وسيتقاضى جرين بالتالي مبلغًا مقداره 118 مليون دولار في السنوات الخمس القادمة.





وكان جرين أحد الركائز الأساسية إلى جانب ستيفن كيري وكلاي طومسون خلال تتويج ووريرز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة أعوام 2015 و2017 و2018.



ومنذ بداية مسيرته في الدوري الأميركي، سجل جرين معدلًا مقداره 9.1 نقاط في المباراة الواحدة بالإضافة إلى 6.9 متابعات و4.6 تمريرات حاسمة. أما في مباريات البلاي أوف حيث خاض 123 مباراة، فترتفع النسبة إلى 12.5 نقطة في المباراة الواحدة مع 9.3 متابعات و6.1 تمريرات حاسمة.