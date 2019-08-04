الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

جرين يوقع مع جولدن ستايت لأربع سنوات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
جدد درايموند جرين عقده مع ناديه جولدن ستايت ووريرز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة لأربع سنوات إضافية ليبقى في صفوفه حتى عام 2024 كما أعلن مدير أعماله لشبكة "إي أس بي ان".

وكان يمكن للاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن يصبح لاعبًا حرًا اعتبارا من يوليو 2020، لكن ريتش بول مدير أعماله أكد أن موكله سيبقى في صفوف ووريرز.

وسيتقاضى جرين بالتالي مبلغًا مقداره 118 مليون دولار في السنوات الخمس القادمة.


وكان جرين أحد الركائز الأساسية إلى جانب ستيفن كيري وكلاي طومسون خلال تتويج ووريرز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة أعوام 2015 و2017 و2018.

ومنذ بداية مسيرته في الدوري الأميركي، سجل جرين معدلًا مقداره 9.1 نقاط في المباراة الواحدة بالإضافة إلى 6.9 متابعات و4.6 تمريرات حاسمة. أما في مباريات البلاي أوف حيث خاض 123 مباراة، فترتفع النسبة إلى 12.5 نقطة في المباراة الواحدة مع 9.3 متابعات و6.1 تمريرات حاسمة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 4 أغسطس 2019

منذ حوالي 19 ساعة

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضبط ضابط شرطة والبحث عن آخر لاتهامهما بخطف طالب في شبرا الخيمة

منذ حوالي 4 ساعات

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

ads

الصور

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

ستوديو

استشاري تنمية: الاستثمار في العامل البشري ليس مؤقتا (فيديو)

"الأورمان": ننسق مع الجمعيات الخيرية لتطوير القرى في إطار مبادرة "حياة كريمة"

السيسي يوجه بمواصلة جهود توطين صناعة النقل في مصر

غدًا.. عرض مسرحية "مترو" على مسرح ملك

رياضة

استقالة جماعية للاتحاد السوري لكرة القدم

كين إلى إيفرتون قادمًا من يوفنتوس

مصطفى عسل يحتفظ بلقب بطولة العالم لناشئي الاسكواش

جرين يوقع مع جولدن ستايت لأربع سنوات

الرئيس نيوز

اختتام التدريب البحرى المصرى الأمريكى «تحية النسر - استجابة النسر 2019»

مصر وأمريكا توقعان 4 اتفاقيات منح فى مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم

السودان.. تفاصيل توقيع الإعلان الدستوري والأجندة الزمنية

خاص| ارتفاع الفائض الأولي في الموازنة المنتهية 102 مليار جنيه

منوعات

الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

موجة حرارة تضرب اليونان

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

كشكول

تعليم الإسماعيلية يكرم "رحمي" لدوره في تطوير مدرسة عزبة الصفيح

"المحرصاوي" لعمداء الكليات الجدد: الطلاب أمانة في أعناقنا

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بمدن الأزهر الجامعية 2019

تعرف على موعد فتح باب التحويلات بـ"حاسبات وعلوم بيانات" الإسكندرية

إسلام سياسي

الثقوب السوداء تلتهم الإخوان وموجة الانشقاقات تكشف اهتراء الجماعة من الداخل

20 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

دراسة أوروبية: فرنسا ما زالت تعاني من تهديدات العائدين من داعش

قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان ويدخل حقبة جديدة


زيت وسكر

25% تخفيضات على أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بمجمعات “التموين”

محاور خطة “الإسكان” لترشيد استهلاك المياه

“مصر بكم أجمل” تستأنف برنامجها لتدريب 40 شابًا معاقًا ببني سويف

الفئات المقرر استبعادها من بطاقات التموين

مقالات الرأي
نرمين يسر
الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
المزيد

الثقافة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. الثقافة تنجح فى حيازة مكتبة "المستشرق"

"نصوص وتقاطعات" تجمع طارق إمام مع عماد فؤاد بالإسكندرية

دار الكتب تنظم دورة للتعامل مع أحبار المخطوطات الأثرية

برنامج ثقافى وفنى بمحافظة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك