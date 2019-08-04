إدميلسون: نيمار هو البديل المستقبلي لميسي في برشلونة

يمر اللاعب البرازيلي البارز نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بفترة عصيبة، خاصة بعد موقف زميله الفرنسي كيليان مبابي حين طرده من احتفالات فريقه بالفوز بلقب كأس السوبر الفرنسي عقب المباراة التي انتهت بانتصار فريق العاصمة على نظيره ستاد رين بنتيجة 2-1.



ومع ذلك، فقد أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية إدميلسون في تصريحاته أن مواطنه نيمار ربما ينتهي به الأمر أن يحل بديلا للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: "من المؤكد أن نادي برشلونة الإسباني يفكر في تلك اللحظة التي سيعتزل فيها ميسي كرة القدم، وهي اللحظة التي ربما تِأتي بعد ثلاث أو خمس سنوات، وأقول أن نيمار في رأيي ربما يحتل بالفعل مكان ميسي في المستقبل، فهو يتميز بقدراته العالية، ولكنه في نفس الوقت عليه أن يكون أكثر عقلانية كلاعب كرة قدم".