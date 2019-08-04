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مصر

القوى العاملة: بالتغلب على مشكلات المرأة نستطيع القضاء على البطالة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:44 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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اجتمعت وحدة المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا اليوم، بديوان عام وزارة القوى العاملة، كأول اجتماع تنفيذي لقرار وزير القوى العاملة في هذا الخصوص، وذلك بحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإدارة المركزية للتدريب المهني والموارد البشرية والتشغيل ومعلومات سوق العمل والعلاقات الخارجية وشئون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة.

وتناول الاجتماع مناقشة مفتوحة ووضع التصورات والأسس المبدئية والعامة التي ستمكن الوحدة من قيامها بأعمالها، وبحث نوعية الأنشطة التي ستنفذها ووضع الشكل التنظيمي العام والهيكل الخاص بالوحدة وفروعها بالمحافظات، وكذا تصورات اللجان المنبثقة والمهام المقترحة لكل منها للقيام بها لتنفيذها على أكمل وأتم وجه يكون ممكنًا.

وأكدت وزارة القوى العاملة، على دور المرأة البارز في المجتمع المصري، مثمنة ما تقوم به من جهود حثيثة ومن بناء للمجتمع المصري، باعتبارها حجر الزاوية، مضيفة أن الوحدة تهدف إلى الارتكاز بشكل عام على جهود المرأة المصرية في دعم جهود مسيرة التنمية، باعتبارها كل المجتمع وليست نصفه، وكونها الراعي الأساسي للأسرة المصرية واللبنة الأولى ونواة المجتمع المصري ككل.

وقال الوزارة، "إذا استطعنا التغلب على المشكلات التي تواجه المرأة فإننا بالتبعية نستطيع القضاء على مشكلات كثيرة وعديدة تواجه المجتمع المصري، كمشكلة عمالة الأطفال التي تؤرق الجميع، وذلك باعتبار أن المرأة هي الراعية والمربية للطفل، وأننا بتشجيعها ودعمها نستطيع القضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر والمشكلات المجتمعية".

وشددت الوزارة على أهمية تغيير الفكر المجتمعي والنظرة السطحية نحو عمل المرأة والتي تنتشر في بعض المجتمعات، مؤكدة أهمية دمجها في سوق العمل وآلية التنافس، عن طريق التدريب والتوجيه الصحيح نحو المهنة الأنسب لها، وتدريبها على فتح مشروعات صغيرة تدار من المنزل وتدر عليها دخلًا هي وأسرتها.

وأضافت: بهذه الفكرة نستطيع خفض معدلات البطالة التي تنتشر بين النساء، نظرًا للثقافة السائدة نحو عملها، الأمر الذي يتطلب منا التضافر، وبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتغيير هذه النظرة المجتمعية لدى البعض.

وأكدت الوزارة أنه لزيادة فاعلية عمل الوحدة سيتم إنشاء وحدات فرعية في جميع محافظات مصر، برئاسة مدير المديرية المختص في محافظته لزيادة الاهتمام بكافة موضوعات المرأة ونشر الفكر والوعي اللازمين لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكينها اقتصاديًا وأيضا تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وبهذه الوحدات الفرعية التي ستنتشر في ربوع الجمهورية نستطيع زيادة رقعة الوعي، وبحث أفضل التصورات ووضع أنجح السبل والحلول لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه المرأة في بيئة عملها، والإسراع نحو اتخاذ كافة إجراءات الحل اللازمة فوريا.

وقالت الوزارة إن الاجتماع سيكون بصورة شهرية، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه، خلال الأمد القصير ووضع التصورات الفعلية لتفعيل وتوجيه الوحدات الفرعية على المدى الطويل.
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