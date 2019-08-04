خلفان: تزامن هجومي داعش والحوثي في عدن دليل على التنسيق بينهما

علق قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، على الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة عدن اليمنية مؤخرًا على أيادي الميليشيات الحوثية وتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى أن تزامن الحدثين دليل على التنسيق بينهما.



وكتب "خلفان" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تزامن هجوم الحوثي وهجوم داعش في أحداث عدن الأخيرة أكبر دليل على التنسيق بين الجهتين الإرهابيتين اللتين تعبثا بأمن واستقرار اليمن".



وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية مساء الخميس الماضي، استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة، مضيفة أن 13 شخصًا قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم، فيما أعلن فرع تنظيم داعش في اليمن، مسؤوليته عن الحادث ونشر صورة لمنفذ العملية.



فيما هاجمت ميليشيات الحوثيين في اليمن عرضًا عسكريًا قرب مدينة عدن، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن أحد الهجومين، الذي استهدف معسكر الجلاء.