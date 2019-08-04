مارسيليا في التعاقد مع خاميس

بعد تراجع نادي أتليتكو مدريد الحالي عن صفقة خاميس رودريجيز بدأ مارسيليا في الاهتمام بالتعاقد مع النجم الكولومبي.



فالنادي الفرنسي قد وضع خاميس تحت راداره حسبما أشارت الكوريري الإيطالية حيث سيعمل على الحصول على الصفقة خلال الأيام المقبلة ويبقى الأمر معتمدًا على القيمة التي سيطرحها النادي الفرنسي للاعب.



وايضًا مع دخول دخل نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في الصراع في الحصول علي توقيع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب نادي ريـال مدريد الإسباني.



وكان اللاعب قد تلقى عروضًا من أتليتكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي، حسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، قبل أن يضاف إليهم الآن عرض من مارسيليا الفرنسي.