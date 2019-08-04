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عالم

معارض إيراني: سياسات "الملالي" في الخليج "بلطجة"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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كشف عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مجيد حريري، تفاصيل توقف تصدير النفط للنظام الإيراني.

وأشار حريري في تقرير عبر موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إلى أن تنفيذ الحظر النفطي مكتمل الأركان، وأصبح لنظام الملالي أمرًا لا يطاق، فيما أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وقادة النظام كانوا يزعمون أن العقوبات فشلت، وأن أمريكا لا يمكنها أن تمنع إيران من تصدير النفط بشكل كامل لدرجة أن تصل الصادرات إلى صفر برميل.

وأضاف حريري، إن ما يسمى بالظروف، هو مفتاح فهم العديد من إجراءات نظام الملالي وردود أفعاله، ومن بينها البلطجة الإرهابية في المياه الإقليمية؛ وفي الوقت نفسه التسول لأوروبا وطلب المساعدة منها في التحايل على العقوبات.

واستهشد حريري، بتقرير وكالة رويترز للأنباء، حول صادارت نظام الملالي من النفط خلال الشهر الماضي والتي تراجعت إلى حوالي 100الف برميل يوميًا أي ما يعادل 5 % من الصادرات قبل العقوبات.

وأشار إنه في يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، اعترف نظام الملالي على لسان بور محمدي نائب رئيس هيئة التخطيط والموازنة، نوبخت، أنه قد تم إغلاق ميزانية عام 2019 على ضوء بيع 300الف برميل من النفط يوميًا.

كما اعترف بأنه كان قد تم إغلاق الميزانية السابقة على ضوء بيع مليون ونصف المليون برميل يوميًا، وفي العام قبل الماضي كان قد تم إغلاق الميزانية استنادًا إلى بيع 2680الف برميل يوميًا.

وهذا يعني أن عائدات نظام الملالي من تصدير النفط قد انخفضت بنسبة 85 ٪. وفي الوقت الراهن، ذكرت مصادر دولية مسؤوله إن صادرات نظام الملالي من النفط قد تهاوت خلال الشهر الميلادي الماضي إلى 100الف برميل.
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