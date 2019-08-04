مصرع شاب صدمته سيارة في بني سويف

لقى شاب مصرعه، اليوم الاثنين، بعد أن صدمته سيارة بالقرب من كمين الأزهري داخل مدينة بني سويف.



وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب ويدعى "محمد.س.ف" 23 سنة، دون عمل، ومقيم مدينة بني سويف، بعد أن صدمته سيارة بالقرب من كمين الأزهري بمدينة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



كما لقي كهربائي مصرعه، بعد أن صعقه التيار أثناء تركيب جهاز تكييف بأحد المحلات بشارع أحمد عرابي بمدينة بني سويف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.