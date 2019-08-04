البورصة تربح 2.4 مليار جنيه بختام أول تعاملات الأسبوع

أغلقت أسهم ومؤشرات البورصة، اليوم الأحد، على ارتفاع، بدعم من عمليات شراء واضحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية.



ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 720 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 67. 0%، بما يعادل 90.33 نقطة، ليغلق عند مستوى 13616 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 06. 0%، بما يعادل 3. 0 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 522.42 نقطة، وسط تراجع واضح فى قيم وأحجام التعاملات التى سجلت مستوى 447.32 مليون جنيه، بتداول نحو 166.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 15.1 ألف صفقة بيع وشراء.