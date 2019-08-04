"آرب ويكلي":"الإرهابية"فشلت في تحويل الخليج "فناء خلفي"لمشاريعها

أكدت مجلة "آرب ويكلي" العربية في نسختها الإنجليزي، أن استراتيجية تنظيم الإخوان أثبتت فشلها في الخليج.

وتابعت أن الإخوان فكروا في إحكام قبضتهم على الخليج، بعد تفكيك خلاياهم وتبخر أحلامهم الوردية في باقي الدول، ولكن الأمر لم يأتي كما تمنوا.

وأضافت أن الخليج كان على شفا حفرة من النار، على وشك الانهيار وتهديد استقرارها.

وأشارت إلى أن الكويت سلّمت مصر مؤخرًا عدد من المطلوبين من أعضاء الجماعة، وكانت الخطوة الكويتية بمثابة رفع الغطاء عن الجزء المتراكم من جهود الإخوان للحصول على السلطة في كل مكان وبأي وسيلة.

وأوضحت أنه لطالما كانت الإخوان تضع خططًا لاختراق الهياكل الاجتماعية والسياسية والمؤسسات الحكومية والاجتماعية، واستثمرت بهدوء وصبر الوقت والطاقة لجعلها تؤتي ثمارها.

ولفتت إلى أنه لسوء الحظ بالنسبة للجماعة، لم تنجح هذه الخطط وتقلص دور الجماعة بصورة كبيرة، خصوصًا في المناطق التي كانت ملاذات آمنة لها، وكانت تشكل احتياطيات استراتيجية للفترات الصعبة.

وتابعت أن اليوم تواجه الجماعة مقاومة دولية أشد وبدأت ترسانتها في الانهيار، وحربها على المنطقة أوشكت على النهاية.

وأضافت أن الإخوان قلّلوا من خطاباتهم حول الشعب الكويتي وقياداته، بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى جانب مصر، العلاقات مع قطر والإخوان.

وأوضحت أن الجماعة الإرهابية، تعتبر منطقة الخليج بمثابة فناء خلفي مناسب لمشاريعها، حيث زرعت جذورها بعمق في بعض دول الخليج وانتقلت إلى مقر العمليات هناك بعد طردها من مصر، ولسوء الحظ بالنسبة لجماعة الإخوان، من المرجح أن تجعل الضغوط الدولية والاقتصادية على تركيا غير صبورة مع جماعة الإخوان وأن تتخذ مسارًا معاكسًا.



