الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

الإسماعيلي يعلن تعاقده مع "حمد الزوي" و"خليل نيمار"

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، اليوم الأحد، التعاقد مع حمد الزوي ظهير أيسر فريق دمنهور، واللاعب الشاب خليل حجي "نيمار" صانع ألعاب الزمالك السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان حمد الزوي قد نال استحسان اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي التي حرصت على متابعته في أكثر من لقاء خلال الموسم الماضي، حيث تلقى عدة عروض من أندية الدوري، ولكنه فضل في النهاية الانضمام للإسماعيلي.

كما أنهى مسئولو الإسماعيلي إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع خليل حجي الملقب بـ"نيمار" بعقد طويل الأمد يستمر لمدة خمسة مواسم مقبلة.

ويعد خليل نيمار صاحب الـ21 عاما، أحد ناشئي نادي الزمالك، قبل أن يسافر بعدها لإيطاليا لخوض فترة معايشة ضمن صفوف روما الإيطالي، إلا أن التجربة لم يكتب لها النجاح، لينضم بعدها لفريق زيروخ السويسري، ثم فريق فاتيما البرتغالي، ثم خاض تجربة احتراف قصيرة مع فريقي الإفريقي والنجم الساحلي في تونس.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. 26 لاعبًا بقائمة الأهلى الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ضبط ضابط شرطة والبحث عن آخر لاتهامهما بخطف طالب في شبرا الخيمة

منذ حوالي 19 ساعة

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

ads

الصور

image description

صور ترميم تمثال توت عنخ آمون

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

بالصور.. نجل أحمد شيبة يتعرض لحادث سير مروع

من جديد.. الحرس الثوري الإيراني يختطف ناقلة نفط ويعتقل من عليها

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

ستوديو

استشاري تنمية: الاستثمار في العامل البشري ليس مؤقتا (فيديو)

"الأورمان": ننسق مع الجمعيات الخيرية لتطوير القرى في إطار مبادرة "حياة كريمة"

السيسي يوجه بمواصلة جهود توطين صناعة النقل في مصر

غدًا.. عرض مسرحية "مترو" على مسرح ملك

رياضة

استقالة جماعية للاتحاد السوري لكرة القدم

كين إلى إيفرتون قادمًا من يوفنتوس

مصطفى عسل يحتفظ بلقب بطولة العالم لناشئي الاسكواش

جرين يوقع مع جولدن ستايت لأربع سنوات

الرئيس نيوز

اختتام التدريب البحرى المصرى الأمريكى «تحية النسر - استجابة النسر 2019»

مصر وأمريكا توقعان 4 اتفاقيات منح فى مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم

السودان.. تفاصيل توقيع الإعلان الدستوري والأجندة الزمنية

خاص| ارتفاع الفائض الأولي في الموازنة المنتهية 102 مليار جنيه

منوعات

الحكومة النيجيرية تحذر من حدوث فيضانات فى ولاية كادونا الشمالية

زيادة حوادث القطارات خلال نصف السنة الأول فى التشيك

موجة حرارة تضرب اليونان

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

كشكول

تعليم الإسماعيلية يكرم "رحمي" لدوره في تطوير مدرسة عزبة الصفيح

"المحرصاوي" لعمداء الكليات الجدد: الطلاب أمانة في أعناقنا

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بمدن الأزهر الجامعية 2019

تعرف على موعد فتح باب التحويلات بـ"حاسبات وعلوم بيانات" الإسكندرية

إسلام سياسي

الثقوب السوداء تلتهم الإخوان وموجة الانشقاقات تكشف اهتراء الجماعة من الداخل

20 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

دراسة أوروبية: فرنسا ما زالت تعاني من تهديدات العائدين من داعش

قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان ويدخل حقبة جديدة


زيت وسكر

ننشر نسب الاشتراكات فى التأمين الصحى الشامل الجديد

“الطفولة والأمومة”: أكثر من 3 مليون مستفيد ومستفيدة  من انشطة حملة ” احميها من الختان”

مزايا يمنحها قانون الخدمة المدنية لذوي الإعاقة (انفوجراف)

تفاصيل خطة “الإسكان” لترشيد استهلاك مياه الشرب

مقالات الرأي
نرمين يسر
الفيل الأزرق.. سيرك فلليني ومرايا تاركوفيسكي ومشاهد ترانتينو الدموية
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
المزيد

الثقافة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. الثقافة تنجح فى حيازة مكتبة "المستشرق"

"نصوص وتقاطعات" تجمع طارق إمام مع عماد فؤاد بالإسكندرية

دار الكتب تنظم دورة للتعامل مع أحبار المخطوطات الأثرية

برنامج ثقافى وفنى بمحافظة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك