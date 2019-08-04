الإسماعيلي يعلن تعاقده مع "حمد الزوي" و"خليل نيمار"

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، اليوم الأحد، التعاقد مع حمد الزوي ظهير أيسر فريق دمنهور، واللاعب الشاب خليل حجي "نيمار" صانع ألعاب الزمالك السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان حمد الزوي قد نال استحسان اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي التي حرصت على متابعته في أكثر من لقاء خلال الموسم الماضي، حيث تلقى عدة عروض من أندية الدوري، ولكنه فضل في النهاية الانضمام للإسماعيلي.



كما أنهى مسئولو الإسماعيلي إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع خليل حجي الملقب بـ"نيمار" بعقد طويل الأمد يستمر لمدة خمسة مواسم مقبلة.



ويعد خليل نيمار صاحب الـ21 عاما، أحد ناشئي نادي الزمالك، قبل أن يسافر بعدها لإيطاليا لخوض فترة معايشة ضمن صفوف روما الإيطالي، إلا أن التجربة لم يكتب لها النجاح، لينضم بعدها لفريق زيروخ السويسري، ثم فريق فاتيما البرتغالي، ثم خاض تجربة احتراف قصيرة مع فريقي الإفريقي والنجم الساحلي في تونس.