بالأسماء.. أعلى اللاعبين راتبًا فى الدوريات الكبرى

تختلف الرواتب الاسبوعية لللاعبين المحترفين حول العالم في مختلف الدوريات حسب مركز اللاعب وقدرة ومهاراته، النادي الملحق به، تاريخ اللاعب علي مستوي فريقه، أومنتخبه وترتيبه عالميا.



وفيما يلي قائمة بأعلي اللاعبين راتبًا في مختلف الدوريات حول العالم.



يعتلي ميسي نجم النادي الكتالوني قائمة أعلى اللاعبين راتبًا في مختلف الدوريات، فهو يتقاضى 900 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا يليه كريستيانو رونالدو بـ 850 ألفًا، ثم جريزمان بـ 725 ألفًا، بينما يحل نيمار رابعًا بـ 675 ألفًا، يليه سواريز بـ 625 ألفًا، ثم بيل سانشيز وفيليب كوتينيو.