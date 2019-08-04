تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية أغراضها

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تجديد حبس متهمين نشر أخبار كاذبة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



ويواجه المتهمان "عمر الدسوقي" و"أمير أشرف" في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.



وأسندت النيابة للمتهمين عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.