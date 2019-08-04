أستراليا تدرس طلب واشنطن لمواجهة إيران في المنطقة

تدرس أستراليا بعناية طلبا من الولايات المتحدة للمساعدة في مواجهة إيران من خلال توفير الأمن لتجارة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.



ونقلت شبكة 9 نيوز الأسترالية، عن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، طلبه من أستراليا الانضمام إلى أمريكا لتوفير الأمن في أهم ممر مائي في العالم لشحنات النفط.



والتقى بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي المعين حديثًا مارك إسبير مع وزير الخارجية الأسترالي ماريز باين ووزيرة الدفاع ليندا رينولدز في سيدني اليوم الأحد.



وقال: "نأمل أن تشترك أستراليا معنا في بعض أكثر تحديات السياسة الخارجية إلحاحًا في عصرنا، مثل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا وإبقاء أفغانستان خالية من الإرهاب، ومواجهة الهجمات غير المبررة التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية على الملاحة الدولية في مضيق هرمز.



وقال السيناتور رينولدز إن قرار الحكومة سيستند إلى المصالح السيادية لأستراليا، معربًا عن قلق بلاد العميق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة.