النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول حريق مخزن في الحوامدية

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص آثار الحريق الذي نشب داخل مخزن في الحوامدية، للوقوف على ظروفه وملابساته، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الحريق اشتعل في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، داخل مخزن منتجات غذائية بعقار سكني مكون من 5 طوابق بشارع سعيدة المتفرع من شارع الصحافة بمركز الحوامدية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.



وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران التي اشتعلت داخل المخزن، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تجددها مرة أخرى.