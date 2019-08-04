قررت الدائرة 28 جنايات القاهرة، الأحد، تجديد حبس متهمة بنشر أخبار كاذبة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتواجه المتهمة "رشا عبدالرحمن" في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.



وأسندت النيابة إليها عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.