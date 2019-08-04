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رياضة

أنس جابر تتقدم في بطولة تورونتو للتنس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة 59 عالميا، إلى الدور الثاني من جدول التصفيات لبطولة تورونتو للتنس، أمس السبت.

وتمكنت تشينج من بلوغ الدور الثاني في البطولة المقامة في كندا بعدما تغلبت على منافستها الكندية فرانسواز ابندا بمجموعتين نظيفتين بحصة 6-4 و6-3.

وستواجه جابر في الدور الثاني للبطولة اللاعبة الأمريكية فرانسيسكا دي لورونزو المصنفة 155 عالميا.

وتسعى أنس جابر لدخول الجدول الرئيسي لهذه البطولة من جل كسب نقاط تمكنها من دخول نادي الـ50.

وستكون اللاعبة البالغة 24 عاما الوحيدة من القارة في قرعة السيدات والعربية الثانية التي تصل من بين أول مئة مصنفة عالميا.

لكنها ستكون بصحبة الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف الرابع في البطولة في منافسات الرجال.
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