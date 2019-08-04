مناظرة النيابة لـ"طفلة المقطم": سحجات وكدمات بالرأس أدت إلى وفاتها

تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الأحد، التحقيق في واقعة تعذيب طفلة حتى الموت على يد والدها.



وكشفت مناظرة النيابة، أن جثة الطفلة بها كدمات وأثار ضرب وسحجات في الرأس والجسد، مما تسبب في نزيف داخلي أسفر عن الوفاة.



وكانت منطقة المقطم شهدت واقعة مأساوية عندما لقيت طفلة مصرعها بعد تعدي والدها عليها بالضرب.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص عثر على جثة طفلة بها آثار ضرب، وبعمل التحريات دلت على تعدي والدها عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وألقى القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة للتحقيق.