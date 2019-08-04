"التعاون الخليجي" يشيد بتوقيع الوثيقة الدستورية في السودان

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان على الوثيقة الدستورية الانتقالية.



ووصف الأمين العام للمجلس في بيان له اليوم الأحد، الاتفاق بأنه خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.



ودعا الأمين العام، الشعب السوداني وكافة قواه الوطنية إلى تعزيز الثقة والتوافق، وتوحيد الصفوف والجهود، والتمسك بالوحدة الوطنية، والانطلاق إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية وفق مبادئ العدالة وحكم القانون لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والازدهار.



وأعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد حسن لبات، في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.



وقال "لبات"، خلال مؤتمر صحفي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثه التليفزيون الرسمي: "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقًا كاملًا على المشروع الدستوري"، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق.